Batterie alla sabbia, la nuova fonte di energia green che non inquina

I ricercatori finlandesi hanno creato la prima "batteria a sabbia" completamente funzionante al mondo che può immagazzinare energia per mesi. Gli sviluppatori affermano che questo potrebbe risolvere il problema della fornitura per tutto l'anno, un problema importante per l'energia verde. Utilizzando sabbia di bassa qualità, il dispositivo viene caricato con il calore prodotto dal sole o dal vento. La sabbia immagazzina il calore a circa 500°C, e può quindi riscaldare le case in inverno quando l'energia è più costosa. 

Ecco come funziona questa nuova tecnologia

L'elemento chiave di questo dispositivo? Circa 100 tonnellate di sabbia da costruzione, ammucchiate all'interno di un silos grigio opaco. Questi grani grezzi e pronti possono ...

