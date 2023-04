Bastoni | «Rinnovo non mi ha dato fastidio! Non temiamo nessuno»

(Di lunedì 10 aprile 2023)ha aperto (con un piccolo ritardo) la conferenza stampa di vigilia di Benfica-Inter. Ecco come il difensore si è espresso in sala stampa dall’Estadio da Luz, QUI la diretta che prosegue con Inzaghi. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Alessandroalla vigilia di Benfica-Inter. Siete a quattro partite dalla finale di Champions League, che l’Inter ha raggiunto cinque volte nella sua storia. C’è la consapevolezza che siate vicini alla possibilità di cambiare la stagione? Sicuramente c’è questa consapevolezza, c’è la consapevolezza che è una grande occasione per noi perché è da dodici anni che l’Inter non arriva a un quarto di finale. C’è la consapevolezza che domani andremo a giocare una partita di calcio, con la gioia che porta questo sport. C’è tensione e agitazione, però quello che mi piace ricordare è ...

... con calciatori quali Alessandro, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu i cui destini ... Il club milanese non vorrebbe cederlo a una diretta rivale e vorrebbe raggiungere un accordo per il...Solo per ricordarne alcuni: Brozovic è fuori dal progetto, Dumfries è in vendita, Lukaku è out,discute il, Onana , si legge, è il primo dei sacrificabili, Correa lo si darebbe via ...... Per l'olandese non siamo ancora al punto di Dzeko, ma le trattative per unbiennale da 4 ... La situazione più complicata di tutte, invece, riguarda Alessandroche è in scadenza tra ...

