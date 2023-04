Bastoni: «Benfica? Saranno due partite, conteranno due cose fondamentali» (Di lunedì 10 aprile 2023) Alessandro Bastoni così come Simone Inzaghi su Inter TV (vedi QUI) ha parlato della sfida ai quarti di finale di Champions League contro il Benfica. ALLA VIGILIA – Alessandro Bastoni ha parlato così alla vigilia di Benfica-Inter: «In campionato non stiamo riuscendo ad avere la continuità che volevamo. Abbiamo avuto tante occasioni che non siamo riusciti a concretizzati. A livello di occasioni stiamo facendo delle buone partite ma non siamo premiati dal punto di vista realizzativo. Abbiamo già giocato contro squadre con caratteristiche simili a quelle del Benfica come Porto e Bayern Monaco. Li abbiamo studiati quindi siamo pronti ad affrontare questa partita. In Champions League abbiamo fatto grandi partite, però sono due partite quindi dovremmo stare ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023) Alessandrocosì come Simone Inzaghi su Inter TV (vedi QUI) ha parlato della sfida ai quarti di finale di Champions League contro il. ALLA VIGILIA – Alessandroha parlato così alla vigilia di-Inter: «In campionato non stiamo riuscendo ad avere la continuità che volevamo. Abbiamo avuto tante occasioni che non siamo riusciti a concretizzati. A livello di occasioni stiamo facendo delle buonema non siamo premiati dal punto di vista realizzativo. Abbiamo già giocato contro squadre con caratteristiche simili a quelle delcome Porto e Bayern Monaco. Li abbiamo studiati quindi siamo pronti ad affrontare questa partita. In Champions League abbiamo fatto grandi, però sono duequindi dovremmo stare ...

