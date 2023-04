Bastano 200 euro in due rate per sistemare tante pendenze col Fisco | Pochi lo sanno (Di lunedì 10 aprile 2023) Arriva un’occasione d’oro per metterti in regola con il Fisco e basta una cifra minima. Ecco il regalo del Governo. Gli italiani hanno più tempo e scadenze più comode per mettersi a posto nei confronti delle cartelle esattoriali. Il Governo è intervenuto sui cosiddetti errori formali. Il vantaggio per i contribuenti è notevole e vediamo di capire questa novità positiva. Tutto nasce con il Decreto Bollette che non tocca soltanto la questione di luce e gas ma va a mettere ordine in vari ambiti. pendenze con il Fisco Bastano 200 euro e sei sereno – ilovetrading.itSe ci sono errori formali che possono causare sanzioni pecuniarie elevate il Governo interviene con una novità amichevole per il contribuente. Versando due rate da 100 euro ciascuna, le piccole irregolarità ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 10 aprile 2023) Arriva un’occasione d’oro per metterti in regola con ile basta una cifra minima. Ecco il regalo del Governo. Gli italiani hanno più tempo e scadenze più comode per mettersi a posto nei confronti delle cartelle esattoriali. Il Governo è intervenuto sui cosiddetti errori formali. Il vantaggio per i contribuenti è notevole e vediamo di capire questa novità positiva. Tutto nasce con il Decreto Bollette che non tocca soltanto la questione di luce e gas ma va a mettere ordine in vari ambiti.con il200e sei sereno – ilovetrading.itSe ci sono errori formali che possono causare sanzioni pecuniarie elevate il Governo interviene con una novità amichevole per il contribuente. Versando dueda 100ciascuna, le piccole irregolarità ...

