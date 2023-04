“Basta minchiate sulla salute di Berlusconi”, il medico Zangrillo sbotta (Di lunedì 10 aprile 2023) E’ arrivato un nuovo aggiornamento sulle condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele. Nel frattempo sono state smentite le ultime notizie. “Noi siamo persone serie. Tutto ha un limite. Bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Ciceri, per cui se su qualche testata anche di grande richiamo escono notizie che non rispondo al vero sono quelle che in gergo si chiamano fake che io preferisco chiamare minchiate”. E’ quanto dichiarato dal medico personale di Silvio Berlusconi, Alberto Zangrillo, lasciando il San Raffaele. Intercettato dai giornalisti, il primario di Rianimazione ha voluto smentire le notizie secondo cui l’ex premier si sarebbe alzato dal letto, seduto in poltrona e avrebbe fatto esercizi respiratori. “Bisogna avere molto rispetto, non solo del ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 10 aprile 2023) E’ arrivato un nuovo aggiornamento sulle condizioni di Silvio, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele. Nel frattempo sono state smentite le ultime notizie. “Noi siamo persone serie. Tutto ha un limite. Bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Ciceri, per cui se su qualche testata anche di grande richiamo escono notizie che non rispondo al vero sono quelle che in gergo si chiamano fake che io preferisco chiamare”. E’ quanto dichiarato dalpersonale di Silvio, Alberto, lasciando il San Raffaele. Intercettato dai giornalisti, il primario di Rianimazione ha voluto smentire le notizie secondo cui l’ex premier si sarebbe alzato dal letto, seduto in poltrona e avrebbe fatto esercizi respiratori. “Bisogna avere molto rispetto, non solo del ...

