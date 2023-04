Basket | Gigi Datome | “Queste partite mi fanno bene Faccio il possibile per dare una mano”

(Di lunedì 10 aprile 2023) 11 punti in 19 minuti: questa la performance dinel roboante 102-70 con cui l’Olimpia Milano ha travolto la Carpegna Prosciutto Pesaro e rimesso il proprio nome a due punti di distanza, a livello di classifica, da quello della Virtus Bologna, prossima avversaria nel derby (inutile per la classifica) di Eurolega. Così il sardo a Eleven Sports: “Siamo stati bravi. Soprattutto nel secondo quarto abbiamo messo in campo un altro ritmo, un’altra fisicità, ci siamo passati la palla, abbiamo fatto canestro. Non è stato ovviamente un buon approccio, ma siamo stati bravi a cambiarlo e a tenere la costanza durante la partita“. Playoff e play-in NBA 2023: il tabellone completo. Inizia la fase decisiva della stagione C’è anche un’analisi sul proprio momento: “mi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Basket: Gigi Datome si esprime dopo la vittoria di Milano su Pesaro - ReErthu : @Federvolley @SerieA @LBA arbitro veramente ti volevo spiegare che essendo Pasqua Io sono sacrosanto nel basket e n… - ReErthu : @sscnapoli @BasketNapoli @volleypianura @diegomaradona allora ieri era la giornata di Pasqua tra venerdì sabato e i… - ReErthu : @ADeLaurentiis @AlbertEinstein @sscnapoli @BasketNapoli @volleypianura se prendete Alessio Dino e lo mettete un att… - ReErthu : @ADeLaurentiis @sscnapoli @BasketNapoli @volleypianura la realtà di Napoli , E chi essendo una squadra più moderata… -

2022 - 2023 Serie A Tabellino partita Olimpia Milano - Pesaro Squadra in casa Olimpia Milano ... Tommaso Baldasso ha giocato anche minuti importanti, nel momento della fuga,Datome ha finito ...... sempre impegnato nella città dei mosaici , eccezion fatta per un breve periodo a Caltanissetta in C femminile per dar manforte all'amicoCocca. Chiusa la gloriosa parentesi dell'Amatori...Miglior attacco Fiorenzuola, che ha da poco esoneratoGaletti sostituendolo con Simone Lottici, vanta un record negativo fra le mura amiche (5 - 6), ma ha vinto ben sette volte fuori e vanta il ...

Basket, Gigi Datome: "Queste partite mi fanno bene. Faccio il possibile per dare una mano" OA Sport

E’ il secondo quarto quello in cui l’Olimpia decide di prendersi la vittoria su Pesaro senza troppi patemi e dopo una Pasqua divertente, in cui si è ...L’Olimpia Milano si aggiudica l’unica sfida in programma nella domenica di Pasqua per la venticinquesima giornata della Serie A di basket. I Campioni d’Italia sconfiggono al Forum la Carpegna Prosciut ...