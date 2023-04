Basket femminile, Lucca e Valdarno vincono in casa e portano a gara-3 le rispettive serie playout (Di lunedì 10 aprile 2023) Fattore campo rispettato anche in gara-2 e tutto rimandato di conseguenza a gara-3 in entrambe le semifinali playout della serie A1 di Basket femminile 2022-2023 che mettono in palio la permanenza nella massima serie. Ricordiamo che le due perdenti di questi scontri diretti si sfideranno infatti in un vero e proprio spareggio salvezza. Volgendo lo sguardo ai risultati odierni, partiamo dal netto successo casalingo della Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca per 73-54 al Palatagliate nei confronti della Akronos Tech Moncalieri. Fondamentale in tal senso il contributo offensivo di Que Morrison con 22 punti, 5 assist e 8 rimbalzi, oltre ai 16 punti realizzati da Maria Miccoli, mentre non sono bastati dall’altra parte i 18 di un’ottima Marzia ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) Fattore campo rispettato anche in-2 e tutto rimandato di conseguenza a-3 in entrambe le semifinalidellaA1 di2022-2023 che mettono in palio la permanenza nella massima. Ricordiamo che le due perdenti di questi scontri diretti si sfideranno infatti in un vero e proprio spareggio salvezza. Volgendo lo sguardo ai risultati odierni, partiamo dal netto successolingo della Gesam Gas e Luce Le Muraper 73-54 al Palatagliate nei confronti della Akronos Tech Moncalieri. Fondamentale in tal senso il contributo offensivo di Que Morrison con 22 punti, 5 assist e 8 rimbalzi, oltre ai 16 punti realizzati da Maria Miccoli, mentre non sono bastati dall’altra parte i 18 di un’ottima Marzia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Basket femminile, la Famila Wuber Schio sovrasta Campobasso in gara-3 e accede alle semifinali scudetto - - BCBolzano : Al PalaMazzali una Pasqua all’insegna del basket giovanile femminile - veronicaghx : Pasquetta - basket femminile edition: 1? Playout A1 LBF (Gara 2 tra Valdarno-Faenza e Lucca-Moncalieri, entrambe h.… - zazoomblog : Calendario Final Four Eurolega basket femminile 2023: programma orari tv streaming. C’è Schio - #Calendario #Final… - Dorothy_8484 : RT @AntonelloLella: #Basket Il programma delle Final Eight Coppa Italia #basketball femminile a #Campobasso dal 30 marzo al 1 aprile. Per l… -