Basket femminile, la Famila Wuber Schio sovrasta Campobasso in gara-3 e accede alle semifinali scudetto (Di lunedì 10 aprile 2023) La Famila Wuber Schio può tirare finalmente un sospiro di sollievo e archivia la pratica Campobasso, pur con qualche patema di troppo e con l’obbligo di giocare 40 minuti in più del previsto, imponendosi nettamente in gara-3 e conquistando così la qualificazione per le semifinali in occasione dei playoff scudetto della Serie A di Basket femminile 2022-2023. Rispettato dunque in ogni sfida il fattore campo, in favore della compagine veneta nello spareggio sull’1-1 grazie al secondo posto in regular season (rispetto al settimo delle molisane). Decisivo stasera al Palaromare il mortifero parziale di 31-11 firmato dalla Famila nel terzo quarto, dopo un primo tempo equilibrato in cui La Molisana Magnolia aveva tenuto botta ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) Lapuò tirare finalmente un sospiro di sollievo e archivia la pratica, pur con qualche patema di troppo e con l’obbligo di giocare 40 minuti in più del previsto, imponendosi nettamente in-3 e conquistando così la qualificazione per lein occasione dei playoffdella Serie A di2022-2023. Rispettato dunque in ogni sfida il fattore campo, in favore della compagine veneta nello spareggio sull’1-1 grazie al secondo posto in regular season (rispetto al settimo delle molisane). Decisivo stasera al Palaromare il mortifero parziale di 31-11 firmato dallanel terzo quarto, dopo un primo tempo equilibrato in cui La Molisana Magnolia aveva tenuto botta ...

