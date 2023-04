Barzaghi | «Tifosi e media Benfica convinti di passeggiare sull’Inter»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 10 aprile 2023)ha parlato dell’atmosfera a Lisbona in vista di-Inter. Il giornalista diset ritiene molto sereno e ottimista la situazione in casa lusitana CONVINZIONE ? Marco, in collegamento su Radio 24 – durante la trasmissione ‘Tutti Convocati‘ – si esprime così sul clima di Lisbona: «Da Luz molto meglio rispetto a Porto, tutto perfetto. I lusitani sonodi fare una passeggiata, che la vedono nel peggior momento della sua annata. Lukaku rappresentava per loro il pericolo principale, ed è un sollievo che partirà dalla panchina. Skriniar e Calhanoglu cercheranno di recuperare per il ritorno, soprattutto il turco. L’ex Milan è stato MVP più volte nelle ultime uscite in Champions League. Brozovic sembra sempre più con la testa da un’altra ...