Bari | Mignani | «Vincere qui un segno indelebile sul campionato»

(Di lunedì 10 aprile 2023) Le parole del tecnico del, Michele, dopo la vittoria dei biancorossi contro il SudTirol nello scontro diretto Il tecnico del, Michele, ha parlato dopo la vittoria contro il SudTirol, che ha avvicinato i pugliesi al secondo posto in Serie B e quindi alla promozione diretta. Di seguito le sue parole. Sono contento perché la squadra ha avuto pazienza ed equilibrio. Non dovevamo prestare il fianco alle ripartenze degli avversari e siamo stati bravissimi.qui è unall’interno di unche stiamo disputando al di sopra delle aspettative. Mancano sei partite e dobbiamo fare più punti, al termine faremo i conti. É una gran bella sensazione, stiamo facendo un percorso che ci deve dare fiducia ...

Mister Michele Mignani schiera il Bari con il 4-3-1-2, davanti al portiere Caprile, la difesa con Mazzotta, Vicari, Di Cesare e Pucino, in mezzo al campo Benedetti, Maiello e Maita