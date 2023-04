Barella-Inter, la tensione è altissima: via per 50 milioni (Di lunedì 10 aprile 2023) Si complica la situazione riguardante Nicolò Barella all’Inter. Il centrocampista non sta vivendo la sua migliore stagione in nerazzurro e la sua avventura a Milano potrebbe concludersi in estate Alcuni… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 10 aprile 2023) Si complica la situazione riguardante Nicolòall’. Il centrocampista non sta vivendo la sua migliore stagione in nerazzurro e la sua avventura a Milano potrebbe concludersi in estate Alcuni… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Barella quasi in lacrime a fine partita, altra sconfitta incredibile dell'Inter. Che sbaglia una serie di gol ai li… - _Post_Luke_ : posso dire? #inter col 4-5-1 onana dumfries, devrji, acerbi, bastoni bellanova, barella, brozo, miki, di marco, lukaku #interbenfica - claudio79366191 : @Inter Se Barella gioca e non fa il tamarro in campo litigando con i compagni la nostra Benamata vince, in caso con… - Aleee_Inter : Domani andrei così: Onana, D'ambrosio, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko, La… - NonConoscoVG : @Inter Barella come me post-pasquetta -