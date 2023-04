Barbara D’Urso Potrebbe Passare Alla Rai | Le Indiscrezioni!

(Di lunedì 10 aprile 2023), secondo quanto trapelato, starebbe pensando diRai. A confermarlo ci sono vari indizi, oltre che il particolare contratto stipulato con Mediaset…è, ormai da tantissimi anni, uno dei volti di punta di Mediaset. La conduttrice è stata volto di numerosi programmi, alcuni di questi ancora in onda, come Pomeriggio Cinque. Le cose peròro cambiare molto presto. Secondo alcune indiscrezioni, laprestoRai in via definitiva.: voci su un possibile contratto con la Rai!è indiscutibilmente uno dei volti più importanti di Mediaset. Da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Barbara D’Urso parla della vittoria di Niki: “Evviva Nikita!” Lei una di noi.??? #GFvip #nikiters… - pomeriggio5 : Nuovo record di ascolti per #pomeriggio5 con il 18.72% di share (pari a 1.768.000 spettatori). Inoltre il programm… - xmath3rs : mio primo space salotto di barbara d’urso - infoitcultura : Uomini e Donne, Barbara d’Urso e le soap oggi sostituiti - maurimaio : Bobo Vieri il Barbara d’urso del calcio, cerca gli ascolti dando risalto ad un coglione barese di offendere ex colleghi e allenatori -

è ormai da anni un'icona vera e propria di stile e in tanti seguono le sue scelte. Ed è quello che sta accadendo anche per lo stile scelto da lei per la sua bellissima chioma. Ecco di ...Negli ultimi giorni si sono rincorse voci su, nel dettaglio su un suo clamoroso passaggio da Mediaset alla Rai . Indiscrezioni, appunto. Rumors che però hanno trovato maggior vigore dopo quanto accaduto a Domenica In , il regno ...... per far notare di essere rimasta particolarmente sorpresa di vedere in onda da Mara Venier un videomessaggio di. Difatti quest'ultima ha registrato questa clip per fare una sorpresa ...