Bambino lasciato nella culla della vita a Milano: si chiama Enea. C'è già chi vuole adottarlo (Di lunedì 10 aprile 2023) E' stato abbandonato nel giorno di Pasqua, il neonato che si chiama Enea, nella "culla per la vita" della clinica Mangiagalli di Milano. Una volta, come agli Innocenti di Firenze, c'era la "ruota". Oggi il sistema è più moderno e sicuro. Ma l'emozione di chi fa il ritrovamento non cambia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Sto leggendo gli articoli su questa madre che avrebbe lasciato il proprio neonato in quella che oggi si chiama Cull… - diminombreee : RT @jemenfousoui: La storia della donna che dopo il parto ha lasciato il bambino in ospedale con un biglietto in cui affermava di non poter… - ferrarilau2806 : RT @stanzaselvaggia: Sto leggendo gli articoli su questa madre che avrebbe lasciato il proprio neonato in quella che oggi si chiama Culla p… - lordinata : RT @stanzaselvaggia: Sto leggendo gli articoli su questa madre che avrebbe lasciato il proprio neonato in quella che oggi si chiama Culla p… - ravellins : RT @jemenfousoui: La storia della donna che dopo il parto ha lasciato il bambino in ospedale con un biglietto in cui affermava di non poter… -