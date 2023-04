Baby gang in azione: 19enne massacrato di botte davanti alla fidanzata (Di lunedì 10 aprile 2023) Il fenomeno delle Baby gang fa paura. La capacità di giovani di scagliarsi contro coetanei con una furia cieca, spaventa non solo i giovani. E Viterbo è rimasto attonita di fronte a un’aggressione che non trova motivazioni: un 19enne è stato aggredito e massacrato di botte da una banda di minorenni qualche giorno fa. La vittima è stata malmenata con pugni, calci e finanche a colpi di stampella, nel quartiere di Murialdo a Viterbo. Le indagini del Carabinieri Ora i Carabinieri indagano. Cercano quel gruppo di giovanissimi che hanno picchiato con violenza il 19enne facendolo finire in ospedale. I militari sembra siano già sulle tracce di quei delinquenti in erba, perché si tratterebbe di volti già noti. Ragazzini che si sono già fatti conoscere dalle forze dell’ordine. Un gruppo del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 aprile 2023) Il fenomeno dellefa paura. La capacità di giovani di scagliarsi contro coetanei con una furia cieca, spaventa non solo i giovani. E Viterbo è rimasto attonita di fronte a un’aggressione che non trova motivazioni: unè stato aggredito edida una banda di minorenni qualche giorno fa. La vittima è stata malmenata con pugni, calci e finanche a colpi di stampella, nel quartiere di Murialdo a Viterbo. Le indagini del Carabinieri Ora i Carabinieri indagano. Cercano quel gruppo di giovanissimi che hanno picchiato con violenza ilfacendolo finire in ospedale. I militari sembra siano già sulle tracce di quei delinquenti in erba, perché si tratterebbe di volti già noti. Ragazzini che si sono già fatti conoscere dalle forze dell’ordine. Un gruppo del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaeledegni1 : @storie_italiane Salvate i bambini di Montaltino BT dalle BABY-GANG - CorriereCitta : Baby gang in azione: 19enne massacrato di botte davanti alla fidanzata - sonohyunjae : @seulgisono non vedi che faccio parte della gang ice ice baby ?? - 4liensuperst4r : @thebeyonceoftw Tranne baby gang lui sì - RadioNovesei96 : Now: Night Skinny, Guè, Baby Gang - Doppio Hublot (con Guè & Baby Gang) *ALL THE HITS! -