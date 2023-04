"Azioni legali", Croce Rossa furiosa con Ramazzotti: cosa ha detto al concerto (Di lunedì 10 aprile 2023) La Croce Rossa di Firenze non ci sta e minaccia Azioni legali nei confronti di Eros Ramazzotti. Il motivo? Tutto nasce durante un concerto del cantante al PalaMandela Forum, lo scorso 4 aprile. Durante l'esibizione del cantante, una fan si è sentita male sotto il palco. Il cantante dal palco aveva accusato i soccorritori volontari. "Siete arrivati 10 minuti in ritardo. Era già morta. Ca**o, siete in 18, che fate?". Sfogo ripreso dal pubblico e diffuso sui social. "In riferimento al video che sta circolando sui social ed è stato rilanciato da alcuni media locali e nazionali, in cui il cantante accusa di negligenza i volontari della Croce Rossa, il Presidente del Comitato di Firenze della Croce Rossa Lorenzo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 10 aprile 2023) Ladi Firenze non ci sta e minaccianei confronti di Eros. Il motivo? Tutto nasce durante undel cantante al PalaMandela Forum, lo scorso 4 aprile. Durante l'esibizione del cantante, una fan si è sentita male sotto il palco. Il cantante dal palco aveva accusato i soccorritori volontari. "Siete arrivati 10 minuti in ritardo. Era già morta. Ca**o, siete in 18, che fate?". Sfogo ripreso dal pubblico e diffuso sui social. "In riferimento al video che sta circolando sui social ed è stato rilanciato da alcuni media locali e nazionali, in cui il cantante accusa di negligenza i volontari della, il Presidente del Comitato di Firenze dellaLorenzo ...

