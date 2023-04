Avete notato che Berlusconi | veleno di Padellaro in tv | cosa gli scappa di bocca

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 aprile 2023) Antonionon perde occasione per sputare sentenze (e) su Silvio. L'ex direttore del Fatto Quotidiano interviene a Tgadà, il contenitore del pomeriggio di La7 e parla delle condizioni diin ospedale.non usa giri di parole e afferma: "Non so sela fretta didi vole tronare a casa e di tornare ad occuparsi del partito. Credo che questo sia un segnale chiaro di quantonon si fidi di chi sta fuori il San Raffaele". Parole pesantissime che mettono in luce quanto sia determinata una parte della sinistra e una parte del giornalismo rosso a seminare veleni e sopsetti in momento così delicato mentre il Cav lotta contro la polmonite scaturita da una leucemia ...