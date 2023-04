Ave Maria a scuola | la libertà dell’insegnante è sacra

(Di lunedì 10 aprile 2023) La disciplina è fatta di abitudini, di esercizio. E niente come la preghiera comporta disciplina, ripetizione, come imparare a memoria le poesie. Si comincia con le preghiere, e non nell’ora di religione, ma per rendere Dio una presenza quotidiana. La Madonna, ave, è la madre: ripensatene i versi. “Ave, o, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.” Parole semplici e purissime. Una poesia. Qualcuno punirebbe un insegnante per aver fatto recitare questi versi: “Felice chi è diverso, essendo egli diverso. Ma guai a chi è diverso essendo egli comune.” Sono una preghiera. Anzi, un monito. Contro chi ostenta la propria diversità. Non dobbiamo subirlo ogni giorno, ...

Marisa Francescangeli non è stata sospesa per l'ultima Ave Maria che ha fatto recitare in classe. È da una settimana che sulla maestra di San Vero Milis ne parla l'Italia. Ma solo Adnkronos, l'altro giorno, ha intervistato Francesco Feliziani. La vicenda è iniziata a dicembre, quando la maestra ha fatto recitare l'Ave Maria e il Padre Nostro a dei bambini di 8 anni durante alcune ore di supplenza. Secondo la docente, si trattava di un ...

L’Ave Maria è tradizione: non pieghiamoci ai vigliacchi Nicola Porro

