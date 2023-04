Auto usate, prezzi impazziti: +30% in 3 mesi (Di lunedì 10 aprile 2023) La pandemia, con i lockdown e le chiusure che ne sono seguiti, ma anche gli effetti della guerra in Ucraina hanno stravolto i mercati di molti prodotti nel mondo, e le Auto non ne sono rimaste escluse. Così, complici i tempi di attesa infiniti per la consegna delle vetture nuove, il mercato delle Auto usate in Italia è letteralmente impazzito. E adesso si registrano listini di prezzi praticati al pubblico che non si erano mai visti finora. Auto nuove e usate: forte aumento nei listini dei prezziAuto, mercato fuori controllo Il comparto delle Auto appare fuori controllo in generale. Prima la crisi dei microchip, poi quella dei semiconduttori, sono state all’origine di questo fenomeno. A tutto questo si sono uniti problemi logistici, ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 10 aprile 2023) La pandemia, con i lockdown e le chiusure che ne sono seguiti, ma anche gli effetti della guerra in Ucraina hanno stravolto i mercati di molti prodotti nel mondo, e lenon ne sono rimaste escluse. Così, complici i tempi di attesa infiniti per la consegna delle vetture nuove, il mercato dellein Italia è letteralmente impazzito. E adesso si registrano listini dipraticati al pubblico che non si erano mai visti finora.nuove e: forte aumento nei listini dei, mercato fuori controllo Il comparto delleappare fuori controllo in generale. Prima la crisi dei microchip, poi quella dei semiconduttori, sono state all’origine di questo fenomeno. A tutto questo si sono uniti problemi logistici, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Complici i tempi di attesa infiniti per la consegna delle auto nuove, il mercato delle auto usate in Italia è lette… - Sergio_Coraglia : RT @Pietro_Otto: L’elettrico inquina più di benzina e Diesel, ma i soliti criminali della élite hanno deciso che che si deve usare l’elett… - abruzzoweb : E’ BOOM DEI PREZZI PER LE AUTO USATE: PIU’ 30 PER CENTO IN 3 MESI - Claudio47765890 : @Gianni_Pisa @Mov5Stelle Ha ragione andate a vedere in Fabrica come costruiscono auto radiatori prima di giudicare… - infoiteconomia : Auto nuove ed usate, prezzi in crescita e rischio indennizzi -