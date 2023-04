Auto quanto mi costi! 26mila euro per comprarla nuova. Boom dei prezzi anche per l'usato (Di lunedì 10 aprile 2023) Acquistare una Automobile nuova in Italia è sempre più difficile , e non solo a causa dei lunghissimi tempi di attesa: anche i listini delle Autovetture sono saliti vertiginosamente, al punto che o ggi... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 aprile 2023) Acquistare unamobilein Italia è sempre più difficile , e non solo a causa dei lunghissimi tempi di attesa:i listini dellevetture sono saliti vertiginosamente, al punto che o ggi...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bx1ale_cia : @EntropicBazaar Una ia auto cosciente sarebbe un vero e proprio organismo sintetico vivente, siamo anni luce da que… - ChiaviFerrara : Quanto costa rifare la chiave della Mercedes? dipende da modello dell'auto Come richiedere duplicato chiave Mercede… - lacittanews : Strade insanguinate in Toscana e grave incidente di Pasqua fra auto e moto, morto un 72enne, da quanto si apprende… - micos56 : @borrachoghost @Alexanderxxvii1 Ai coglioni quanto i cessi sinistri come te che volete applicare lavori da 100 Mila… - bfogli1 : RT @Altroconsumo: Da quante ore sei bloccato in auto davanti all’ennesima coda in autostrada? ?? E lo sai quanto è aumentato il costo del pe… -