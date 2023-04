Auto, prezzi su: in due anni aumenti medi tra il +8% e il +13% (Di lunedì 10 aprile 2023) L’associazione dei consumatori ha messo a confronto listini degli Autoveicoli. Prezzo medio sale sopra quota 26mila euro, in 10 anni +44% Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 10 aprile 2023) L’associazione dei consumatori ha messo a confronto listini degliveicoli. Prezzoo sale sopra quota 26mila euro, in 10+44%

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Complici i tempi di attesa infiniti per la consegna delle auto nuove, il mercato delle auto usate in Italia è lette… - federicofubini : Mentre l’Italia continua a vagheggiare un futuro a biocarburanti su cui non abbiamo mai fatto alcun programma concr… - infoiteconomia : Auto usate, prezzi stabili in Europa dopo l'altalena record - fisco24_info : Auto, prezzi su: in due anni aumenti medi tra il +8% e il +13%: L’associazione dei consumatori ha messo a confronto… - piermolinengo : Quando inizieranno a scendere i prezzi delle #autoelettriche? In Italia ci sono alcuni ostacoli, che frenano almeno… -