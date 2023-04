Auto in fiamme nella notte, indagano i Carabinieri (Di lunedì 10 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuadrelli (AV) – Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano per l’incendio di un’Alfa Romeo Stelvio rinvenuto sabato scorso a Quadrelle dai Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino, completamente bruciato, in località Fusaro. Anche le targhe e il numero di telaio del SUV sono stati danneggiati dalle fiamme, rendendo al momento più difficile l’identificazione del proprietario. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuadrelli (AV) – Sono in corso indagini da parte deidella Compagnia di Baiano per l’incendio di un’Alfa Romeo Stelvio rinvenuto sabato scorso a Quadrelle daidella Stazione Forestale di Monteforte Irpino, completamente bruciato, in località Fusaro. Anche le targhe e il numero di telaio del SUV sono stati danneggiati dalle, rendendo al momento più difficile l’identificazione del proprietario. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Auto avvolta dalle fiamme in via Parri, rogo prontamente spento dai Vigili del fuoco - Yosemitebaffo : @daria_meinardi Auto elettrica e si vedono fiamme tipiche di gas che fuoriesce dalle bombole?!? Senza parlare del f… - lavocediasti : Auto avvolta dalle fiamme in via Parri, rogo prontamente spento dai Vigili del fuoco - NuovoSud : In fiamme l'auto di un carabiniere in servizio a Gallipoli - bizcommunityit : Genova, fiamme nel retro di un supermercato: distrutte tre auto - -