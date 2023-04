Aurora Ramazzotti | il selfie prima e dopo il parto | “Il corpo è magico”

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 10 aprile 2023) Diventare mamma per lavolta permette di provare sensazioni speciali, spesso difficili da prevedere ma che si fa il possibile per assaporare appieno. Ne sa qualcosa anche, che il 30 marzo 2023 ha dato alla luce Cesare Augusto (questo il suo nome completo, come rivelato da papà Goffredo Cerza), nato a Sorengo, in Svizzera, al pari delle sorelle della ragazza, Sole e Celeste. Anche nonna Michelle Hunziker è rimasta stupita di come la sua primogenita stia gestendo al meglio la situazione: “Lei ha 26 anni e per come è il nostro vissuto non avrei mai pensato che fosse una guerriera come è stata in questo frangente. È diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè. Ero lì presente, ho visto nascere Cesare e solo ora capisco l’emozione dei nonni davanti a un bambino che esce dal ventre di tua figlia” – ...