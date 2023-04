Attenzione alla dieta chetogenica, è molto pericolosa per il cuore: “Raddoppia il rischio di malattie cardiache, ecco perché” (Di lunedì 10 aprile 2023) La dieta chetogenica che ha conquistato moltissimi vip, dalle star di Holliwood come Halle Berry e le Kardashian al celebre cestista LeBron James, potrebbe essere in realtà molto pericolosa per il cuore. Uno studio dell’Università della British Columbia, a Vancouver, ha rivelato che questo popolarissimo regime alimentare può Raddoppiare il rischio di sviluppare malattie cardiache e altre condizioni cardiovascolari potenzialmente mortali. La dieta chetogenica prevede l’assunzione dal 60% all’80% delle calorie giornaliere dai grassi e dal 20% al 30% dalle proteine. Coloro che seguono questa dieta cercano di consumare meno carboidrati possibili: ad esempio mangiano poco pane, riso e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Lache ha conquistato moltissimi vip, dalle star di Holliwood come Halle Berry e le Kardashian al celebre cestista LeBron James, potrebbe essere in realtàper il. Uno studio dell’Università della British Columbia, a Vancouver, ha rivelato che questo popolarissimo regime alimentare puòre ildi svilupparee altre condizioni cardiovascolari potenzialmente mortali. Laprevede l’assunzione dal 60% all’80% delle calorie giornaliere dai grassi e dal 20% al 30% dalle proteine. Coloro che seguono questacercano di consumare meno carboidrati possibili: ad esempio mangiano poco pane, riso e ...

