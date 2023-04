Attentato a Tel Aviv, la salma di Alessandro Parini rientra in Italia martedì. La famiglia dell’attentatore sostiene la tesi “del colpo di sonno” (Di lunedì 10 aprile 2023) Attentato a Tel Aviv, la salma dell’avvocato romano Alessandro Parini nelle prossime ore potrebbe rientrare in Italia con la famiglia che aspetterà il corpo a Fiumicino. Intamto, la famiglia dell’Attentatore crede e vuole far credere all’ipotesi di un incidente stradale. Attentato a Tel Aviv, la salma di Alessandro Parini rientra in Italia martedì Lo scorso venerdì notte, a Tel Aviv un Attentato sul lungomare della città israeliana ha ucciso il giovane avvocato Italiano Alessandro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 10 aprile 2023)a Tel, ladell’avvocato romanonelle prossime ore potrebbere incon lache aspetterà il corpo a Fiumicino. Intamto, ladell’re crede e vuole far credere all’ipodi un incidente stradale.a Tel, ladiinLo scorso venerdì notte, a Telunsul lungomare della città israeliana ha ucciso il giovane avvocatono...

fattoquotidiano : Attentato Tel Aviv, i medici legali smentiscono le ricostruzioni della stampa italiana: nessun proiettile nel corpo… - stanzaselvaggia : La più cara amica di Alessandro Parini, l'italiano morto nell'attentato di Tel Aviv, lo ricorda così. ?? - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - ermanno32947318 : RT @ottobrerosa: Ricordatevi tutto. Dalla bomba che cade sul territorio polacco che era stata fatta passare per russa, all'autosabotaggio… - TommyBrain : Byoblu:TEL AVIV, PER LE AUTORITÀ SI TRATTA DI UN ATTENTATO. MORTO TURISTA ITALIANO