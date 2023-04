ATP Montecarlo, Matteo Berrettini: “Avvio di stagione duro per tanti motivi, ora mi sento bene ed il serbatoio è pieno” (Di lunedì 10 aprile 2023) Matteo Berrettini si sblocca e torna a vincere un match nel circuito maggiore dopo una striscia di tre sconfitte consecutive a livello ATP, imponendosi abbastanza nettamente per 6-4 6-2 in meno di un’ora e mezza di gioco sullo statunitense Maxime Cressy nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo che inaugura come di consueto per i big la stagione della terra rossa europea. Il n.22 ATP se la vedrà ai sedicesimi di finale contro l’argentino Francisco Cerundolo. “Io sono il primo a essere contento. L’inizio dell’anno è stato duro per tanti motivi. Sono di nuovo qui a fare quello che amo, cioè giocare a tennis. Sono soddisfatto di questa vittoria, ho tenuto un livello alto. Non è facile affrontare Maxime, sono contento. Sono molto soddisfatto del lavoro ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023)si sblocca e torna a vincere un match nel circuito maggiore dopo una striscia di tre sconfitte consecutive a livello ATP, imponendosi abbastanza nettamente per 6-4 6-2 in meno di un’ora e mezza di gioco sullo statunitense Maxime Cressy nel primo turno del Masters 1000 di2023, torneo che inaugura come di consueto per i big ladella terra rossa europea. Il n.22 ATP se la vedrà ai sedicesimi di finale contro l’argentino Francisco Cerundolo. “Io sono il primo a essere contento. L’inizio dell’anno è statoper. Sono di nuovo qui a fare quello che amo, cioè giocare a tennis. Sono soddisfatto di questa vittoria, ho tenuto un livello alto. Non è facile affrontare Maxime, sono contento. Sono molto soddisfatto del lavoro ...

