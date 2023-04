ATP Montecarlo, Jannik Sinner di nuovo in campo nel doppio! Chi affronterà, programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo aver superato a sorpresa il primo turno sconfiggendo 11-9 al super tiebreak del terzo set gli specialisti Marcel Granollers/Horacio Zeballos, Jannik Sinner torna in campo domani in coppia con Diego Schwartzman per affrontare gli ottavi di finale del torneo di doppio valevole per il Masters 1000 di Montecarlo 2023, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Country Club monegasco. Il binomio italo-argentino se la vedrà al prossimo turno con un’altra coppia di specialisti formata dal francese Fabrice Martin e dal tedesco Andreas Mies, entrambi nella top30 del ranking mondiale di doppio e reduci da un buon successo in tre set (11-9 lo score del super tiebreak) sul team Francisco Cerundolo/Daniel Evans. Vedremo se proseguirà il cammino in questo torneo di Sinner e Schwartzman, che ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo aver superato a sorpresa il primo turno sconfiggendo 11-9 al super tiebreak del terzo set gli specialisti Marcel Granollers/Horacio Zeballos,torna indomani in coppia con Diego Schwartzman per affrontare gli ottavi di finale del torneo di doppio valevole per il Masters 1000 di2023, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Country Club monegasco. Il binomio italo-argentino se la vedrà al prossimo turno con un’altra coppia di specialisti formata dal francese Fabrice Martin e dal tedesco Andreas Mies, entrambi nella top30 del ranking mondiale di doppio e reduci da un buon successo in tre set (11-9 lo score del super tiebreak) sul team Francisco Cerundolo/Daniel Evans. Vedremo se proseguirà il cammino in questo torneo die Schwartzman, che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : ATP Montecarlo, Jannik Sinner di nuovo in campo nel doppio! Chi affronterà, programma, orario, tv, streaming - - musettina : RT @OA_Sport: ATP Montecarlo 2023, Musetti-Bolelli sconfitti al primo turno in due set da Fritz-Rune - - musettina : RT @Ubitennis: ATP Montecarlo: Bolelli e Musetti subito fuori in doppio, passano Fritz e Rune - paoloangeloRF : ATP Montecarlo: Berrettini supera Cressy e ritorna alla vittoria· Ora l’ostacolo Francisco Cerundolo… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Atp di Montecarlo, Berrettini: “Tornano le energie, la terra è il mio campo preferito” -