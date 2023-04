ATP Montecarlo 2023 oggi: calendario partite, ordine di gioco, programma, tv, streaming (Di lunedì 10 aprile 2023) A Pasquetta prosegue il 1° turno dei tabelloni di singolare e doppio del torneo ATP Montecarlo 2023: oggi, lunedì 10 aprile, saranno protagonisti in singolare Matteo Berrettini, che affronterà lo statunitense Maxime Cressy nel secondo incontro dalle 11.00 sul Court Rainier III, ed in doppio Simone Bolelli e Lorenzo Musetti, che sfideranno lo statunitense Taylor Fritz ed il danese Holger Rune nel terzo incontro dalle 11.00 sul Court 9. La seconda giornata del torneo ATP Montecarlo 2023 verrà trasmessa in diretta tv dalle 11.00 alle 19.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis HD, con differita di un match alle 21.15 su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà proposta su Tennis TV, dalle 11.00 alle 19.00 su SkyGo e Now, con differita di un match alle 21.15 su SuperTennix. OA Sport ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) A Pasquetta prosegue il 1° turno dei tabelloni di singolare e doppio del torneo ATP, lunedì 10 aprile, saranno protagonisti in singolare Matteo Berrettini, che affronterà lo statunitense Maxime Cressy nel secondo incontro dalle 11.00 sul Court Rainier III, ed in doppio Simone Bolelli e Lorenzo Musetti, che sfideranno lo statunitense Taylor Fritz ed il danese Holger Rune nel terzo incontro dalle 11.00 sul Court 9. La seconda giornata del torneo ATPverrà trasmessa in diretta tv dalle 11.00 alle 19.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis HD, con differita di un match alle 21.15 su SuperTennis HD, mentre la direttaverrà proposta su Tennis TV, dalle 11.00 alle 19.00 su SkyGo e Now, con differita di un match alle 21.15 su SuperTennix. OA Sport ...

