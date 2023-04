ATP Montecarlo 2023, Musetti-Bolelli sconfitti al primo turno in due set da Fritz-Rune (Di lunedì 10 aprile 2023) Si interrompe subito il cammino dell’inedita coppia formata da Lorenzo Musetti e Simone Bolelli nel torneo di doppio del Masters 1000 di Montecarlo 2023, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Country Club monegasco. Una formazione sperimentale dovuta al forfait causa infortunio di Fabio Fognini (che ha dovuto rinunciare anche alla wild card per il tabellone di singolare), storico compagno di doppio del veterano bolognese. Il duo tosco-emiliano non ha sfigurato nella giornata odierna, cedendo il passo però all’interessante formazione composta dal danese Holger Rune e dallo statunitense Taylor Fritz, due giocatori inseriti nella top10 del ranking ATP in singolo. 7-6 6-2 il punteggio conclusivo in favore di quest’ultimi, che hanno staccato il pass per gli ottavi di finale ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) Si interrompe subito il cammino dell’inedita coppia formata da Lorenzoe Simonenel torneo di doppio del Masters 1000 di, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Country Club monegasco. Una formazione sperimentale dovuta al forfait causa infortunio di Fabio Fognini (che ha dovuto rinunciare anche alla wild card per il tabellone di singolare), storico compagno di doppio del veterano bolognese. Il duo tosco-emiliano non ha sfigurato nella giornata odierna, cedendo il passo però all’interessante formazione composta dal danese Holgere dallo statunitense Taylor, due giocatori inseriti nella top10 del ranking ATP in singolo. 7-6 6-2 il punteggio conclusivo in favore di quest’ultimi, che hanno staccato il pass per gli ottavi di finale ...

