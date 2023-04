ATP Montecarlo 2023: Matteo Berrettini si sblocca, batte Cressy e accede ai sedicesimi (Di lunedì 10 aprile 2023) Matteo Berrettini torna, finalmente, a far sentire la propria voce a livello ATP. Non solo: questa di oggi contro Maxime Cressy (6-4 6-1) è la prima vittoria del romano sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo. Lo applaude il campo Ranieri III: al secondo turno il confronto sarà con il complicato argentino Francisco Cerundolo, giustiziere del britannico Cameron Norrie. Prime fasi abbastanza equilibrate, con il numero 3 d’Italia che non riesce subito a leggere la questione servizio e volée versione terra rossa dell’americano di Parigi. Si lotta però nel terzo gioco, che Cressy risolve ai vantaggi; sul 3-2 è lui a tirare fortissimo con il dritto, guadagnandosi una palla break cancellata da Berrettini con la prima a uscire. Subito dopo i problemi di doppi falli per l’USA si fanno ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023)torna, finalmente, a far sentire la propria voce a livello ATP. Non solo: questa di oggi contro Maxime(6-4 6-1) è la prima vittoria del romano sulla terra rossa del Masters 1000 di. Lo applaude il campo Ranieri III: al secondo turno il confronto sarà con il complicato argentino Francisco Cerundolo, giustiziere del britannico Cameron Norrie. Prime fasi abbastanza equilibrate, con il numero 3 d’Italia che non riesce subito a leggere la questione servizio e volée versione terra rossa dell’americano di Parigi. Si lotta però nel terzo gioco, cherisolve ai vantaggi; sul 3-2 è lui a tirare fortissimo con il dritto, guadagnandosi una palla break cancellata dacon la prima a uscire. Subito dopo i problemi di doppi falli per l’USA si fanno ...

