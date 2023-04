ATP Montecarlo 2023 | Francisco Cerundolo sorprende Cameron Norrie | poi Berrettini o Cressy

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 aprile 2023) Nell’attesa di scoprire l’esito finale del match tra Matteoe Maxime, per il romano o l’americano arriva la certezza di chi sarà il prossimo avversario. Si tratta dell’argentino, vincitore contro il numero 11 del seeding, il britannico. 6-3 6-4 il punteggio finale. L’argentino, che qualcosa di terra rossa sa, non lascia scampo al suo avversario in nessun modo. Già nel primo parziale arriva una sequenza di 12 punti vinti di fila su 13. Questa si rivela di fatto decisiva, perché se arriva il controbreak a zero per il 4-3,se lo riprende subito per chiudere sul 6-3. LIVE, 4-3 ATPin DIRETTA: break di vantaggio ...