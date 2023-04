ATP Montecarlo 2023 | Berrettini supera Cressy al primo turno Subito eliminati Norrie e Murray

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo una prima giornata di assaggio, quest’oggi è entrato definitivamente nel vivo il tabellone principale di singolare del Masters 1000 dicon lo svolgimento e la conclusione di tredici incontri di. Pasquetta non priva di qualche sorpresa sui campi in terra battuta del prestigioso Country Club monegasco, per via dell’eliminazione di alcune teste di serie potenzialmente interessanti in prospettiva. Bilancio positivo per l’Italia, grazie al comodo successo in due set di Matteoper 6-4 6-2 sullo statunitense Maxime. Prima vittoria in carriera nel Principato per il tennista romano, che incrocerà al secondol’insidioso argentino Francisco Cerundolo, autore di uno degli upset odierni in seguito all’affermazione per 6-3 6-4 ...