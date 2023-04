Atp Montecarlo 2023, Berrettini batte Cressy e va al secondo turno (Di lunedì 10 aprile 2023) (Adnkronos) - Matteo Berrettini supera il primo turno dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro, che tra due giorni compie 27 anni, batte lo statunitense Maxime Cressy per 6-4, 6-2 in meno di un'ora e mezza e al secondo turno affronterà l'argentino Francisco Cerundolo, che all'esordio ha avuto la meglio sul britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 11, per 6-3, 6-4. Berrettini, al primo successo sulla terra rossa monegasca, capitalizza l'ottimo rendimento al servizio (quasi l'80% di prime palle): sotto 2-3 nel primo set annulla una palla break e mette la freccia. Nel settimo game, complici gli errori del rivale, mette a segno il break decisivo nella prima frazione. Nell'ottavo game il romano si aggrappa al servizio vincente per cancellare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) (Adnkronos) - Matteosupera il primodell'Atp Masters 1000 di. L'azzurro, che tra due giorni compie 27 anni,lo statunitense Maximeper 6-4, 6-2 in meno di un'ora e mezza e alaffronterà l'argentino Francisco Cerundolo, che all'esordio ha avuto la meglio sul britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 11, per 6-3, 6-4., al primo successo sulla terra rossa monegasca, capitalizza l'ottimo rendimento al servizio (quasi l'80% di prime palle): sotto 2-3 nel primo set annulla una palla break e mette la freccia. Nel settimo game, complici gli errori del rivale, mette a segno il break decisivo nella prima frazione. Nell'ottavo game il romano si aggrappa al servizio vincente per cancellare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Atp Montecarlo 2023, Berrettini batte Cressy e va al secondo turno - Moixus1970 : RT @Ubitennis: ATP Montecarlo: Berrettini supera Cressy e ritorna alla vittoria. Ora l'ostacolo Francisco Cerundolo - Moixus1970 : RT @OA_Sport: ATP Montecarlo 2023: Matteo Berrettini ritorna alla vittoria! Due set per battere Cressy, prima volta in terra monegasca htt… - fisco24_info : Atp Montecarlo 2023, Berrettini batte Cressy e va al secondo turno: (Adnkronos) - L'azzurro affronterà l'argentino… - infoitsport : Berrettini-Cressy oggi, Atp Montecarlo: come vederlo in tv e in diretta streaming -