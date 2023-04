Atp Masters 1000 Montecarlo 2023: il montepremi e il prize money (Di lunedì 10 aprile 2023) Il montepremi e il prize money dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo 2023, evento in programma sulla terra rossa del Principato di Monaco. Dopo il Sunshine Double, il grande tennis fa tappa in Europa e più precisamente sulla terra battuta monegasca, dove i migliori al mondo si contenderanno il titolo. A guidare il seeding è Novak Djokovic, seguito da Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev. Presenti anche tanti azzurri, da Jannik Sinner a Lorenzo Musetti, passando per Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Il prize money totale dell’evento di Montecarlo al maschile corrisponde a 5 milioni e 779mila 335 euro totali, dei quali 892mila 590euro andranno a beneficio di colui che infine alzerà il trofeo, con 1000 ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Ile ildell’Atpdi, evento in programma sulla terra rossa del Principato di Monaco. Dopo il Sunshine Double, il grande tennis fa tappa in Europa e più precisamente sulla terra battuta monegasca, dove i migliori al mondo si contenderanno il titolo. A guidare il seeding è Novak Djokovic, seguito da Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev. Presenti anche tanti azzurri, da Jannik Sinner a Lorenzo Musetti, passando per Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Iltotale dell’evento dial maschile corrisponde a 5 milioni e 779mila 335 euro totali, dei quali 892mila 590euro andranno a beneficio di colui che infine alzerà il trofeo, con...

