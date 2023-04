Atp Houston 2023 | titolo e best ranking per Tiafoe | battuto in finale Etcheverry

(Di lunedì 10 aprile 2023) Francesha vinto l’Atp 250 di, unico appuntamento sulla terra rossa in programma negli Stati Uniti. In Texas, a trionfare è stato il beniamino di casa, che ha dovuto giocare quattro match in due giorni per via della pioggia che ha costretto gli organizzatori a modificare il programma, ma è riuscito a imporsi. Sconfitto inl’argentino Tomas, che ha lottato come suo solito ma si è dovuto arrendere dopo 1h55?. QUANTO HA GUADAGNATO? Asono bastati due tie-break per mettere le mani sul secondodella sua carriera e fare un passo avanti in classifica. Grazie a questo risultato, l’americano ritocca il suo, portandosi al numero 11, e nei prossimi mesi ...

L'americano Frances Tiafoe (n.15) ha vinto il torneo250 dibattendo l'argentino Tomás Martín Etcheverry (n.73) per 7 - 6(7/1) 7 - 6(8/6). Testa di serie numero 1 per la prima volta in carriera, Tiafoe sulla terra rossa diha ...

Si è concluso, dopo un clamoroso tour de force nel weekend che ha costretto a giocare quattro turni in due giorni, l'ATP 250 di Houston. Dopo quattro sconfitte consecutive in finale, Frances Tiafoe ce l'ha fatta a conquistare il secondo titolo ATP in carriera.