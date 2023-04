Atp Estoril, l’arbitro Carlos Ramos si ritira: ovazione per lui dagli spalti (Di lunedì 10 aprile 2023) l’arbitro portoghese Carlos Ramos ha annunciato il suo ritiro al termine dell’Atp 250 di Estoril. Nel corso della sua carriera, Ramos è stato protagonista di numerose partite prestigiose, tra cui quattro finali maschili dell’Australian Open, due finali del Roland Garros (una maschile e una femminile), due finali di Wimbledon (una maschile e una femminile), due finali degli US Open (una maschile e una femminile) e una finale olimpica a Londra 2012. Dopo l’annuncio, Ramos ha ricevuto l’ovazione del pubblico. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023)portogheseha annunciato il suo ritiro al termine dell’Atp 250 di. Nel corso della sua carriera,è stato protagonista di numerose partite prestigiose, tra cui quattro finali maschili dell’Australian Open, due finali del Roland Garros (una maschile e una femminile), due finali di Wimbledon (una maschile e una femminile), due finali degli US Open (una maschile e una femminile) e una finale olimpica a Londra 2012. Dopo l’annuncio,ha ricevuto l’del pubblico. SportFace.

