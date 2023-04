Atp di Montecarlo | esordio con il sorriso per Berrettini | vittoria su Cressy

(Di lunedì 10 aprile 2023) Primaper Matteo. Nel giorno d’a Pasquetta l’Azzurro supera lo statunitense Maxime, n.38 ATP, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 26 minuti. (Ansa). (foto@FitpTennis-Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Atp Montecarlo: Berrettini-Cressy risultato 6-4 6-2- - infoitsport : ATP Montecarlo 2023: Matteo Berrettini si sblocca, batte Cressy e accede ai sedicesimi - infoitsport : Atp Montecarlo 2023, Berrettini batte Cressy e va al secondo turno - infoitsport : Atp Montecarlo: Berrettini supera agevolmente Cressy e vola al secondo turno - infoitsport : ATP Montecarlo, Matteo Berrettini: 'Avvio di stagione duro per tanti motivi, ora mi sento bene ed il serbatoio è pi… -

E' in corso ail terzo Masters 1000 dell'anno, il torneo che inaugura la stagione in terra rossa, con un montepremi di quasi 6 milioni di euro . Presenti tra gli italiani Jannik Sinner, Matteo Berrettini,...Esordio vincente per Matteo Berrettini al Masters 1000 di, terzo della stagione e primo sulla terra rossa. Il 26enne romano, numero 22 del mondo, ha battuto in due set lo statunitense Maxime Cressy , 38 del ranking: 6 - 4 6 - 2 il punteggio finale ...- Matteo Berrettini vince all'esordio nell'Masters 1000 di Monte Carlo contro lo statunitense Cressy. L'italiano si impone in due set (6 - 4, 6 - 2) in un'ora e 26 minuti di gioco. La ...

Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE) LiveTennis.it

E’ in corso a Montecarlo il terzo Masters 1000 dell’anno, il torneo che inaugura la stagione in terra rossa, con un montepremi di quasi 6 milioni di euro. Presenti tra gli italiani Jannik Sinner, ...MASTERS MONTECARLO - Le parole del tennista romano dopo il successo all'esordio del torneo del Principato: "Non è facile recuperare quando ci si infortuna tante volte, ci vuole tanta energia per ...