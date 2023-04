Atalanta, un bomber made in Italy per il post Hojlund (Di lunedì 10 aprile 2023) L'Atalanta potrebbe subire una "rivoluzione" il prossimo anno, specialmente nel reparto offensivo. Le partenze di Zapata e Muriel... Leggi su calciomercato (Di lunedì 10 aprile 2023) L'potrebbe subire una "rivoluzione" il prossimo anno, specialmente nel reparto offensivo. Le partenze di Zapata e Muriel...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ris__20 : RT @lucacerchione: Comunque #Vlahovic è devastante, attaccante moderno e completo. Ovviamente parlo di Vanja, giovane bomber #Atalanta in p… - lucacerchione : Comunque #Vlahovic è devastante, attaccante moderno e completo. Ovviamente parlo di Vanja, giovane bomber #Atalanta… - okcalciomercato : Atalanta, sirene inglesi per Hojlund: il Chelsea prepara un’offerta per il bomber danese - ProfidiAndrea : ?? #Fantacalcio, ecco i migliori bomber ????? ??????????????????? 1. V. #Osimhen (Napoli) - 11 gol 2. C. #Immobile (Lazio) -… -