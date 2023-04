Atalanta, alla ripresa di martedì si valuteranno le condizioni di Pasalic (Di lunedì 10 aprile 2023) Serie A. Due giorni di riposo per l’Atalanta che tornerà al lavoro martedì 11 aprile in vista della trasferta sul campo della Fiorentina di lunedì 17 aprile. Da valutare le condizioni di Pasalic dopo l’infortunio durante la partita con il Bologna. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 10 aprile 2023) Serie A. Due giorni di riposo per l’che tornerà al lavoro11 aprile in vista della trasferta sul campo della Fiorentina di lunedì 17 aprile. Da valutare ledidopo l’infortunio durante la partita con il Bologna.

