Asta BTP 13 aprile 2023: caratteristiche e vantaggi dell'investimento

Investire in BTP Italia: via alla sottoscrizione dal 13 aprile 2023. Conviene detenerlo nel portafoglio investimenti? Ecco le caratteristiche. Buone notizie sul mercato obbligazionario italiano: in linea con la curva ascendente dei tassi di rendimento dei bonds statunitensi, anche quelli italiani hanno imboccato un trend crescente. L'anno 2023 sarà l'anno della rivincita del mercato obbligazionario e ci sarà un ricco ed interessante calendario di aste BOT e BTP. Una volta terminate le vacanze di Pasqua, il calendario si arricchisce di nuove emissioni.

