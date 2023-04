Ascolti tv ieri: boom per Gerry Scotti. Domenica In vs Terra Amara e Verissimo (Di lunedì 10 aprile 2023) Gli Ascolti tv di ieri 9 aprile 2023 hanno registrato la sconfitta di Rai1 in prima serata. Il film tv Amici per la Pelle ha totalizzato una media di 2.232.0000 telespettatori pari al 12.9% di share. A seguire su Canale 5 Lo Show dei Record sono stati 2.865.000 telespettatori; Gerry Scotti ha ottenuto uno share del 18.5% share. Su Rai3, al posto di Che Tempo Che Fa, Kilimangiaro – Il Borgo dei Borghi 1.209.000, 7.4%. Di seguito gli altri Ascolti tv della prima serata di ieri: Rai2 NCIS 1.069.000, 6%; NCIS Hawaii 1.186.000, 6.6% Rete 4 Il Piccolo Lord 1.082.000, 6.3% Italia 1 Il Ciclone 999.000, 5.7% Tv8 Robin Hood 476.000, 3% La7 Lo Hobbit – Un Viaggio Inaspettato ( al posto di Non è l'Arena non in onda) 390.000, 2.6% Nove Little Big Italy 351.000, 1.9% Ascolti tv di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 10 aprile 2023) Glitv di9 aprile 2023 hanno registrato la sconfitta di Rai1 in prima serata. Il film tv Amici per la Pelle ha totalizzato una media di 2.232.0000 telespettatori pari al 12.9% di share. A seguire su Canale 5 Lo Show dei Record sono stati 2.865.000 telespettatori;ha ottenuto uno share del 18.5% share. Su Rai3, al posto di Che Tempo Che Fa, Kilimangiaro – Il Borgo dei Borghi 1.209.000, 7.4%. Di seguito gli altritv della prima serata di: Rai2 NCIS 1.069.000, 6%; NCIS Hawaii 1.186.000, 6.6% Rete 4 Il Piccolo Lord 1.082.000, 6.3% Italia 1 Il Ciclone 999.000, 5.7% Tv8 Robin Hood 476.000, 3% La7 Lo Hobbit – Un Viaggio Inaspettato ( al posto di Non è l'Arena non in onda) 390.000, 2.6% Nove Little Big Italy 351.000, 1.9%tv di ...

