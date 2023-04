Ascolti tv domenica 9 aprile: Amici per la pelle, Lo show dei record, Non è l’Arena (Di lunedì 10 aprile 2023) Ascolti tv domenica 9 aprile 2023: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 9 aprile 2023? Su Rai 1 è andato in onda Amici per la pelle. Su Rai 2 NCIS. Su Rai 3 Kilimangiaro. Su Rete 4 Il piccolo Lord. Su Canale 5 Lo show dei record. Su Italia 1 Il ciclone. Su La7 Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv domenica 9 aprile 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 9 aprile 2023, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 aprile 2023)tv2023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2023? Su Rai 1 è andato in ondaper la. Su Rai 2 NCIS. Su Rai 3 Kilimangiaro. Su Rete 4 Il piccolo Lord. Su Canale 5 Lodei. Su Italia 1 Il ciclone. Su La7 Non è. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv2023, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In ...

Beautiful, Steffy scopre il segreto di Brooke: è guerra

Nuova settimana di passioni e intrighi per la storica soap di Canale 5. Il segreto di Brooke cade nelle mani sbagliate. Tutte le anticipazioni ...

Ascolti tv, chi ha vinto la gara il film Amici per la pelle su Rai 1 e Lo show dei record, su Canale 5

Ieri sera, domenica 9 aprile 2023, sono andati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti.