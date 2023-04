Ascolti TV | Domenica 9 aprile 2023. Lo Show dei Record vince col 18.5% (2,86 mln), Rai1 al 12.9% con Amici per la pelle (2,23 mln), Il Borgo dei Borghi 7.5% (1,21 mln) (Di lunedì 10 aprile 2023) Gerry Scotti - Lo Show dei Record Nella serata di ieri, Domenica 9 aprile 2023, su Rai1 Amici per la pelle in prima visione ha conquistato 2.232.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha raccolto 2.865.000 spettatori con uno share del 18.5%. Su Rai2 N.C.I.S. ha interessato 1.069.000 spettatori (6%), N.C.I.S. Hawai’i 1.186.000 spettatori (6.7%) e N.C.I.S. Los Angeles 1.152.000 spettatori (7.2%). Su Italia1 Il ciclone è scelto da 999.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rai3 Il Borgo dei Borghi ha incollato davanti al video 1.209.000 spettatori pari al 7.5%. Su Rete4 Il piccolo lord totalizza un a.m. di 1.082.000 spettatori (6.4%). Su La7 Lo Hobbit – Un ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 10 aprile 2023) Gerry Scotti - LodeiNella serata di ieri,, super lain prima visione ha conquistato 2.232.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Canale5 Lodeiha raccolto 2.865.000 spettatori con uno share del 18.5%. Su Rai2 N.C.I.S. ha interessato 1.069.000 spettatori (6%), N.C.I.S. Hawai’i 1.186.000 spettatori (6.7%) e N.C.I.S. Los Angeles 1.152.000 spettatori (7.2%). Su Italia1 Il ciclone è scelto da 999.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rai3 Ildeiha incollato davanti al video 1.209.000 spettatori pari al 7.5%. Su Rete4 Il piccolo lord totalizza un a.m. di 1.082.000 spettatori (6.4%). Su La7 Lo Hobbit – Un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Ancora ascolti importanti per #CTCF: 2,2 milioni di telespettatori e l’11,1% di share, con un picco di quasi 2,7 mi… - SerieTvserie : Ascolti tv domenica 9 aprile 2023: Lo show dei Record a 2,9 mln (18,5%), Amici per la Pelle a 2,2 (13%), Il Borgo d… - fabiofabbretti : La domenica di Pasqua consegna l'intero pomeriggio a Canale 5. Qui i dati ?? - Boomerissima : Brutti ascolti per #CitofonareRai2 la Domenica di #Pasqua: solo 293.000 (3.4%), anteprima a 211.000 (2.7%)… - fabiofabbretti : #LoShowDeiRecord vince col 18.5% (2,86 mln), Rai1 al 12.9% con #AmiciPerLaPelle (2,23 mln), #IlBorgoDeiBorghi 7.5%… -