ASCOLTI TV 9 APRILE 2023: AMICI PER LA PELLE, LO SHOW DEI RECORD, IL BORGO DEI BORGHI, TI SPEDISCO IN CONVENTO, LA MESSA DEL PAPA TRA RAI1 E CANALE 5 (Di lunedì 10 aprile 2023) ASCOLTI TV 9 APRILE 2023 · Domenica · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Pres. In Famiglia – xTg1 – xIn Famiglia – x + xA Sua Immagine – xS. MESSA del PAPA – xBenedizione Urbi et Orbi – xLinea Verde – x + xTg1 – xPres. Domenica In – xDomenica In – x + xDomenica In – xDa Noi A Ruota Libera – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – xAMICI per la PELLE – xSpeciale Tg1 – x Prima Pagina – xTg5 – xLe Ultime Reliquie di Gesù – xS. MESSA del PAPA – xStorie Melaverde – xMelaverde (R) – xTg5 – xArca di Noè – xBeautiful – xTerra Amara – xVerissimo – xVerissimo – xAvanti un Altro! Story – xAvanti un Altro! Story – xTg5 – xPaperissima Sprint – xLo SHOW dei RECORD – ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 10 aprile 2023)TV 9· Domenica · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Pres. In Famiglia – xTg1 – xIn Famiglia – x + xA Sua Immagine – xS.del– xBenedizione Urbi et Orbi – xLinea Verde – x + xTg1 – xPres. Domenica In – xDomenica In – x + xDomenica In – xDa Noi A Ruota Libera – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – xper la– xSpeciale Tg1 – x Prima Pagina – xTg5 – xLe Ultime Reliquie di Gesù – xS.del– xStorie Melaverde – xMelaverde (R) – xTg5 – xArca di Noè – xBeautiful – xTerra Amara – xVerissimo – xVerissimo – xAvanti un Altro! Story – xAvanti un Altro! Story – xTg5 – xPaperissima Sprint – xLodei– ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Ancora ascolti importanti per #CTCF: 2,2 milioni di telespettatori e l’11,1% di share, con un picco di quasi 2,7 mi… - tvblogit : Ascolti tv domenica 9 aprile 2023: Amici per la Pelle, Lo show dei Record, Il Borgo dei Borghi - CorriereCitta : Ascolti tv domenica 9 aprile 2023: Amici per la pelle, Lo show dei record, Il ciclone, dati Auditel e share - CorriereCitta : Ascolti tv Amici per la pelle e Lo show dei record, chi ha vinto ieri sera? Dati Auditel e share di domenica 9 apri… - infoitcultura : Ascolti Tv in Europa, sabato 8 aprile 2023 -