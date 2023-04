ASCOLTI TV 9 APRILE 2023: AMICI PER LA PELLE (12,9%), LO SHOW DEI RECORD (18,5%), IL BORGO DEI BORGHI (7,5%), TI SPEDISCO IN CONVENTO (1,8%), LA MESSA DEL PAPA TRA RAI1 (30,7%) E CANALE 5 (12,8%) (Di lunedì 10 aprile 2023) ASCOLTI TV 9 APRILE 2023 · Domenica · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2918 37.22 PT – 6358 36.42 24 – 2897 36.94 PT – 6764 38.75 Pres. In Famiglia – 169 10.22Tg1 – 1028 21.66In Famiglia – 528 16.77 + 1440 24.02A Sua Immagine – 1498 22.92S. MESSA del PAPA – 2285 30.72Benedizione Urbi et Orbi – 3061 35.24Linea Verde – 2584 29.85 + 2576 28.85Tg1 – 2494 27.94Pres. Domenica In – 1597 19.38Domenica In – 1582 18.27 + 1482 16.63Domenica In – 1398 15.65Da Noi A Ruota Libera – 1367 14.14L’Eredità – 2282 19.47L’Eredità – 3075 22.93Tg1 – 3499 22.60Soliti Ignoti – 3990 22.89AMICI per la PELLE – 2232 12.89Speciale Tg1 – 825 7.07 Prima Pagina – 378 17.66Tg5 – 1333 25.97Le Ultime Reliquie di Gesù – 944 14.75S. MESSA del PAPA – 931 ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 10 aprile 2023)TV 9· Domenica · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2918 37.22 PT – 6358 36.42 24 – 2897 36.94 PT – 6764 38.75 Pres. In Famiglia – 169 10.22Tg1 – 1028 21.66In Famiglia – 528 16.77 + 1440 24.02A Sua Immagine – 1498 22.92S.del– 2285 30.72Benedizione Urbi et Orbi – 3061 35.24Linea Verde – 2584 29.85 + 2576 28.85Tg1 – 2494 27.94Pres. Domenica In – 1597 19.38Domenica In – 1582 18.27 + 1482 16.63Domenica In – 1398 15.65Da Noi A Ruota Libera – 1367 14.14L’Eredità – 2282 19.47L’Eredità – 3075 22.93Tg1 – 3499 22.60Soliti Ignoti – 3990 22.89per la– 2232 12.89Speciale Tg1 – 825 7.07 Prima Pagina – 378 17.66Tg5 – 1333 25.97Le Ultime Reliquie di Gesù – 944 14.75S.del– 931 ...

