Arsenal, Arteta non vuole liberare Balogun (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Milan fa sul serio per Florian Balogun in vista della prossima sessione di mercato, ma secondo quanto riportato da FourFourTwo in Inghilterra,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Milan fa sul serio per Florianin vista della prossima sessione di mercato, ma secondo quanto riportato da FourFourTwo in Inghilterra,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Arsenal, Arteta non vuole liberare Balogun: Il Milan fa sul serio per Florian Balogun in vista della prossima sessi… - Edorsi53 : 'Bisogna essere più spietati', dice #Arteta dopo il 2-2 (da 2-0) di ieri. Tutto può accadere, ma l'#Arsenal ha un f… - allenaremania : Guardiola vs Arteta Chi vincerà la Premier League? - carloarbini51 : RT @Edorsi53: @MichaoRossit @marcogarghe @Cardocan1 @andrewguada La scelta di #Ramsdale, in sostituzione del tedesco #Leno è stata la prim… - JoyceCorb : D’accordo, un portiere completo. Io spero vinca l’#Arsenal perché lo merita ma se #Haaland sta bene, con lo scontro… -