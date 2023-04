Arriva ddl Fdi contro ‘eco-vandali’, carcere per chi imbratta beni culturali (Di lunedì 10 aprile 2023) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia dichiara ‘guerra’ agli eco-vandali e lo fa con un disegno di legge che punta a rafforzare le misure in materia di tutela del decoro, nonché le sanzioni previste dal codice penale per chi danneggia beni culturali o ambientali. Negli ultimi tempi si sono intensificate le azioni dimostrative dei giovani attivisti per il clima del collettivo ‘Ultima generazione’: basti pensare al liquido nero sversato nella fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna o alla vernice arancione lanciata da due attivisti contro Palazzo Vecchio a Firenze, la stessa utilizzata a gennaio per imbrattare Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Iniziative fortemente stigmatizzate dal partito di Giorgia Meloni, che ora vuole correre ai ripari con un ddl ad hoc che vede come primo firmatario il senatore Marco ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 aprile 2023) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia dichiara ‘guerra’ agli eco-vandali e lo fa con un disegno di legge che punta a rafforzare le misure in materia di tutela del decoro, nonché le sanzioni previste dal codice penale per chi danneggiao ambientali. Negli ultimi tempi si sono intensificate le azioni dimostrative dei giovani attivisti per il clima del collettivo ‘Ultima generazione’: basti pensare al liquido nero sversato nella fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna o alla vernice arancione lanciata da due attivistiPalazzo Vecchio a Firenze, la stessa utilizzata a gennaio perre Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Iniziative fortemente stigmatizzate dal partito di Giorgia Meloni, che ora vuole correre ai ripari con un ddl ad hoc che vede come primo firmatario il senatore Marco ...

