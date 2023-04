Arabia Saudita, innocente da sei anni nel braccio della morte: a scagionarlo c’è persino un video (Di lunedì 10 aprile 2023) C’era una volta la storia che, in Arabia Saudita, i detenuti condannati a morte per reati commessi quando erano minorenni avrebbero ottenuto la commutazione della pena. Ad alcuni è andata così, ma non ad Abdullah al-Howaiti, ora ventenne, che è nel braccio della morte da quando aveva 14 anni. Oltretutto, per un reato – l’uccisione di un agente di polizia nel corso di una rapina in una gioielleria, nella città costiera di Duba – che non ha commesso. A scagionarlo c’è persino un video, esibito durante il processo, che lo ritrae mentre gioca a pallone sulla spiaggia durante la rapina e nell’ora successiva. In altre immagini, riprese dalle telecamere a circuito chiuso, si vede il rapinatore muoversi con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) C’era una volta la storia che, in, i detenuti condannati aper reati commessi quando erano minorenni avrebbero ottenuto la commutazionepena. Ad alcuni è andata così, ma non ad Abdullah al-Howaiti, ora ventenne, che è nelda quando aveva 14. Oltretutto, per un reato – l’uccisione di un agente di polizia nel corso di una rapina in una gioielleria, nella città costiera di Duba – che non ha commesso. Ac’èun, esibito durante il processo, che lo ritrae mentre gioca a pallone sulla spiaggia durante la rapina e nell’ora successiva. In altre immagini, riprese dalle telecamere a circuito chiuso, si vede il rapinatore muoversi con ...

