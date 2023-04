Anticipazioni Tale e Quale Show sesta puntata | ecco chi imiteranno i concorrenti

(Di lunedì 10 aprile 2023), stasera nuovo appuntamento con ilnt targato Rai. “”, il varietà di punta di Rai1, condotto da Carlo Conti e prodotto con Endemol Shine Italy, entra nel vivo alla, in onda venerdì 18 ottobre dalle ore 21:25.Sarà infatti una serata ricca di emozioni e colpi di scena per i 13 protagonisti del programma, ma soprattutto, un appuntamento decisivo: soltanto i migliori sei di loro passeranno alla fase finale che inizierà venerdì 25 ottobre e proseguirà per tre puntate sino fino all’8 novembre. ...

... Franco rischia di perdere il lavoro Va detto che, al momento, non esistonoche ... Franco probabilmente apparirebbe sollevato, ma non è escluso invece chenotizia possa fare da ...Io nella mia vita privata faccio quello che voglio, la mia vita privata deve rimanere' . 'Mi ... UeD: Nicole e Andrea sotto accusa, Luca Daffrè elimina una corteggiatrice Per quanto ...Zuleyha in carcere Proseguono ledi Terra amara concentrandosi sulla figura di ... Di fronte adichiarazione, Zuleyha dovrà restare in carcere con la consapevolezza che gli anni da ...

Quarta puntata del Serale di Amici: eliminati, ospiti e anticipazioni Today.it

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Le trame de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 aprile: il commendatore Guarnieri si mette sulle tracce di Adelaide ...