Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 10 aprile

Leggi su zon

(Di lunedì 10 aprile 2023): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 102023.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere È Pasquetta e i Colombo si organizzano: genitori a casa e gita col promesso sposo per Gemma che, pero, convince Roberto a passare la giornata da solo con Mario. Ludovica restituisce alcuni oggetti a Marcello e i due, sull’onda dei ricordi, per un attimo, ritrovano l’antica sintonia.Il: Grace ...