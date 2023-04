Anti acaro naturale fai da te | la miscela super efficace da spruzzare sul letto

Leggi su donnaup

(Di lunedì 10 aprile 2023) La polvere è da tutti considerata fastidiosissima in quanto è la visione perfetta di una scarsa pulizia in casa. Oltre a venire considerata, giustamente, fastidiosa trasporta con sé tssimi acari in grado di portare solo grandi problemi al nostro organismo. Gli acari, come ben sappiamo, altro non sono che dei piccoli esseri appartenenti alla famiglia dei ragni e degli scorpioni. Le specie più diffuse didella polvere sono Dermatophagoides pteronyssinus e Dermatophagoides farinae, che si nutrono soprattutto della forfora umana. Questi microrganismi, invisibili ad occhio nudo, prediligono vivere in luoghi come materassi e cuscini. Ovviamente si intrufolano negli oggetti impolverati come dei vecchi pupazzi di peluche, su tappeti, sui libri e anche sulle tende. Gli acari sono infatti la causa di molte allergie e malattie a livello respiratorio ...